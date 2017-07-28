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28 Липень 2017, Київ 13:04
Новини | Події

МЗС з’ясовує, чи є українці серед близько 50 постраждалих через аварію поїзда в Іспанії

Міністерство закордонних справ перевіряє інформацію щодо наявності громадян України серед потерпілих у результаті аварії поїзда в Барселоні (Іспанія), повідомляє департамент консульської служби МЗС у Twitter.

«Консул уточнює інформацію, чи немає українських громадян серед потерпілих у Барселоні в результаті аварії поїзда», – йдеться в повідомленні.

Рятувальники повідомляють, що близько 50 людей постраждали у Барселоні, коли вранці 28 липня приміський поїзд не зміг загальмувати і врізався у платформу на вокзалі.

Про причини аварії поки що не повідомляють. Триває слідство.

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