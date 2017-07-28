Заступник міністра внутрішніх справ України Вадим Троян заперечує інформацію про своє затримання.

«Ніякого затримання немає. Я тренуюся зараз у залі. Вийду і напишу, що це дурня», – сказав Троян Радіо Свобода, заявивши, що перебуває в Києві. За даними МВС, Троян зараз у відпустці.

Згодом заступник голови МВС оприлюднив повідомлення у Facebook, де вкотре заперечив затримання.

Про те, що Трояна нібито затримали на хабарі, повідомило видання УНН, розмістивши також і фото.У МВС і НАБУ в коментарі Радіо Свобода заявили, що інформації про затримання не мають.

Пізніше МВС у Twitter заперечило інформацію про затримання.

«112. Україна» повідомив, що Троян у коментарі телеканалу у Facebook повідомив, що близько двох тижнів тому до нього в будинок проник злодій, якого згодом затримали, і на фото, яким проілюстровано повідомлення про затримання заступника голови МВС, він пише пояснювальну за фактом пограбування.