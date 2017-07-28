Невідомі сплюндрували Алею Пам’яті в Дніпрі

На Алеї Пам’яті в Дніпрі невідомі вночі зірвали й пошкодили фотографії загиблих Небесної сотні та учасників бойових дій на Донбасі.

Як розповіли Радіо Свобода волонтери, невідомі планомірно знищили фотографії загиблих учасників Революції Гідності з боку «стіни», з боку облдержадміністрації, зірвали плакат з фотографіями загиблих бійців полку спецпризначення «Дніпро – 1», а також аркуші з віршами, прикріплені родичами загиблих і волонтерами.

За словами волонтерів, це перший такий інцидент за понад три роки існування алеї. Як зазначили волонтери, понівечені світлини забрала поліція, що прибула на місце події, однак у волонтерів є електронні копії. За вихідні Алею Пам’яті силами небайдужих людей планують відновити.

В обласному управлінні національної поліції поінформували, що розслідують інцидент. «Найближчим часом матеріал буде зареєстровано до єдиного реєстру досудових розслідувань з відповідною правовою кваліфікацією»,– йдеться в офіційному повідомлені поліції.

На місці інциденту зараз працюють комунальники: облаштовують освітлення алеї.

Імпровізована Алея Героїв біля Дніпропетровської ОДА була створена в квітні 2014 року силами ентузіастів, волонтерів, художників. Спершу на «стіні» пам’яті, виготовленій з металу й дошок, розмістили фотографії героїв Небесної сотні. Пізніше рідні та близькі почали прикріплювати тут портрети загиблих бійців, приносити квіти, запалювати лампадки. Поряд також силами волонтерів був встановлений пам’ятний хрест і меморіальні плити з іменами загиблих військових.