СБУ заборонила в’їзд в Україну російському співакові Міті Фоміну

Служба безпеки України на три роки заборонила в’їзд на територію країни російському співакові, екс-солісту гурту HI-FI Міті Фоміну, який у Львові на музичному фестивалі Alfa Jazz Fest назвав анексований Крим російською територією. Про це йдеться у відповіді відомства на запит проекту Радіо Свобода Крим.Реалії.

«Керуючись частиною 1 статті 13 закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» і статті 7 закону України «Про основи національної безпеки України», Службою безпеки України ухвалене рішення про заборону в’їзду на територію нашої держави зазначеному громадянину Росії терміном на 3 роки», – йдеться у відповіді.

10 червня Служба безпеки України заявила, що перевіряє висловлювання російського співака, екс-соліста групи HI-FI Міті Фоміна щодо Криму.

Він приїхав до Львова на музичний фестиваль Alfa Jazz Fest і в ефірі телепрограми «Світське життя» назвав анексований Крим російською територією. На запитання ведучої програми Катерини Осадчої, Фомін відповів, що півострів – це російська територія, а себе назвав «голубом миру».

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».