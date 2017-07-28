На знайденому на Одещині затонулому кораблі перебувають боєприпаси – ДСНС

На німецькому затонулому судні, яке 27 липня дайвери знайшли e Чорному морі поблизу курорту Лебедівка Татарбунарського району на Одещині, виявлено боєприпаси. Йдеться про кількасот артилерійських снарядів і тисячі набоїв, повідомили кореспонденту Радіо Свобода у прес-службі управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Одеській області.

У п’ятницю упродовж цілого дня кілька водолазів і піротехніків регіонального управління ДСНС проводили обстеження затопленого у Другу світову війну німецького судна. Корабель понад 50 метрів завдовжки перебуває у 150-200 метрів від берега на глибині близько 10 метрів.

Найближчим часом ухвалять рішення щодо способу знешкодження арсеналу, зазначили у ДСНС. Забезпечена охорона місця знахідки, додали рятувальники.