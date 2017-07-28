Росія: петербурзького депутата Максима Резника арештували на 10 діб

У Росії депутата Законодавчих зборів Санкт-Петербурга Максима Резника арештували на 10 діб і оштрафували за звинуваченням у порушеннях під час несанкціонованої акції на Марсовому полі 12 червня.

За порушення порядку проведення мітингів Резника оштрафували на 10 тисяч рублів, за непокору поліцейському – ще на тисячу і 10 діб адміністративного арешту.

В антикорупційної акції у Петербурзі 12 червня взяли участь близько 10 тисяч людей, понад 650 були затримані. Понад 100 людей отримали від 2 до 15 діб арешту і грошові штрафи. Правозахисники відзначають, що суди у порушення закону проходили без громадськості і адвокатів.

Всього 12 червня на аналогічних мітингах, що відбулися у десятках міст Росії, були затримані близько півтори тисячі людей – переважно у Москві і Петербурзі.