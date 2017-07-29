Біля окупованого Криму перекинувся суховантаж, рятувальники шукають шістьох членів екіпажу

Суховантаж Anda під прапором Того 29 липня зазнав аварії в Чорному морі в нейтральних водах за 40 кілометрів від узбережжя анексованого Криму. На борту перебував екіпаж із дев’яти людей, громадян Сирії та Індії. Про це повідомляють російські інформагенції з посиланням на кримське управління МНС Росії.

«За попередніми даними, три людини врятовано, доля шести з’ясовується», – зазначив представник відомства.

За його словами, суховантаж перевозив 24 тисяч тонн пшениці. Судно перекинулося за 40 кілометрів на південь від Алупки.

Нині в Чорному морі фіксується сильний шторм.