Порошенко нагородив орденом українського пілота, який врятував пасажирів у Стамбулі

Президент України Петро Порошенко відзначив орденом «За мужність» українського льотчика Олександра Акопова, що працює пілотом на рейсах турецької компанії Atlasglobal. Про це 29 липня повідомила прес-служба глави держави.

В указі президента зазначається, що українця відзначено високою державною нагородою за мужність і самовідданість, виявлені під час виконання службового обов'язку та високий професіоналізм.

Згодом сайт Порошенка повідомив, що президент зателефонував Олександру Акопову і сказав, що «Україна пишається такими своїми синами». Пілот розповів про подробиці інциденту, в якому виявив свою майстерність.

27 липня Олександр Акопов за надзвичайно складної погоди (злива, град) та за відмови частини аеронавігаційного обладнання врятував життя 121 пасажира та шести членів екіпажу. Український пілот бездоганно виконав посадку аварійного пасажирського лайнера в аеропорту Стамбула «Ататюрк», орієнтуючись на дані турецьких диспетчерів та фактичне положення літака, яке бачив лише через бічне вікно повітряного судна (фронтальні вікна лайнера були пошкоджені стихією).