Дональд Трамп призначив нового голову своєї адміністрації

Президент США Дональд Трамп увечері 28 липня призначив головою президентської адміністрації міністра внутрішньої безпеки Джона Келлі, відправивши у відставку Райнса Прібеса.

Президент Трамп не пояснив причин заміни на одній із ключових посад в системі виконавчої влади, але подякував Прібесу за виконану роботу.

Рішення про кадрові зміни Трамп ухвалив після невдалої спроби республіканської більшості в Конгресі відкликати запроваджену 44-м президентом США Бараком Обамою реформу системи охорони здоров’я. Відкликання цього закону було найважливішим пріоритетом президента Трампа, і голова його адміністрації відігравав важливу роль в організації підтримки цієї ініціативи з боку законодавців.

Райнс Прібес, який обіймав посаду голови Національного комітету Республіканської партії, забезпечив повну підтримку кандидату Трампу в організації його передвиборної кампанії тоді, коли керівництво Республіканської партії в Конгресі мало скепсис щодо цієї кандидатури.

Відставний генерал Джон Келлі у минулому командував силами міжнародної коаліції в Іраку. Він має повагу в американському політичному істеблішменті.