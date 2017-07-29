Кім Чен Ин твердить, що ракети КНДР можуть досягти континентальної частини США

Північнокорейський лідер Кім Чен Ин 29 липня заявив, що вся континентальна частина США тепер перебуває в межах досяжності міжконтинентальних балістичних ракет КНДР. Заява Кім Чен Ина, оприлюднена державною інформаційною агенцією Північної Кореї, оприлюднена на наступний день після того, як Пхеньян провів друге випробування міжконтинентальної балістичної ракети.

Ракета, за твердженнями чиновників КНДР, пролетіла далі, ніж під час першого такого запуску. Експерти вказують, що ця зброя потенційно може досягти Лос-Анджелеса на західному узбережжі США або й Чикаго на північному сході країни.

Президент США Дональд Трамп назвав запуск «безрозсудним і небезпечним» та попередив Пхеньян про адекватну відповідь. «Сполучені Штати вживатимуть усіх необхідних заходів, щоб гарантувати безпеку американської батьківщини та захистити наших союзників у регіоні», – вказав Трамп.