Тегеран стверджує, що кораблі США обстріляли іранські судна

Іранський Корпус вартових Ісламської революції заявив, що авіаносець Військово-морських сил США Nimitz наблизився до патрульних суден Ірану і зробив попереджувальний постріл. Іранська сторона називає це «провокаційним» кроком. Корпус вартових твердить, що небезпечна взаємодія сталася 29 липня вдень, після чого Nimitz і корабель супроводження залишили цей район.

У повідомленні також вказано, що американські кораблі перебували під спостереженням іранських фрегатів. Авіаносець надіслав вертоліт до іранської нафтогазової платформі Resalat і близько підійшов до іранських кораблів, йдеться в повідомленнях іранських інформаційних агентств.

Минулого тижня патрульний корабель ВМС США в північній частині Перської затоки зробив попереджувальні постріли по іранському судну, коли те перекрило хід американському кораблю, заявили військові США.

Центральне командування США повідомило, що USS Thunderbolt здійснив попереджувальні постріли 25 липня після того, як іранське судно проігнорувало спроби встановити з ним радіозв’язок. В тому повідомленні йшлося, що корабель Корпусу вартових ісламської революції здійснив «небезпечну і непрофесійну взаємодію» в міжнародних водах і проігнорував попереджувальні сирени і спалахи з Thunderbolt.