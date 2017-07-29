Гамбурзький нападник був відомий як ісламіст – влада Німеччини

Німецька влада підтвердила попередні повідомлення про те, що 26-річний мігрант, який 28 липня в супермаркеті в Гамбурзі вбив ножем одну людину і поранив ще шістьох, був відомий німецьким силам безпеки як ісламіст.

«Він був відомий як ісламіст, але не джигадист», – заявив 29 липня керівник поліції Гамбурга Енді Ґроте.

Влада все ще не знає напевне, що саме змусило чоловіка здійснити напад, але є вказівки нарелігійну мотивацію, а також «психологічні причини».

За повідомленнями медиків, життю поранених під час нападу наразі нічого не загрожує.