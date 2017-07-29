Путін помилував двох жінок, засуджених у Росії за держзраду через SMS-повідомлення

Президент Росії Володимир Путін помилував двох жінок – Марину Джанджґаву та Аннік Кесян, засуджених за «державну зраду». Відповідні укази наберуть чинності через 10 днів після опублікування.

Марина Джанджґава та Аннік Кесян були засуджені за те, що надіслали своїм знайомим у Грузії SMS-повідомлення про російську військову техніку, яку вони побачили на залізниці в Сочі незадовго до конфлікту в Південній Осетії.

Джанджґава працювала провідником Адлерського пасажирського вагонного депо, вона була заарештована в 2012 році. Через рік Краснодарський крайовий суд засудив її до 12 років позбавлення волі.

Кесян у 2015 році засудили до восьми років колонії.

Джанджґава відбувала покарання у Вологодській виправній колонії, 4 квітня вона була етапована до Москви. Раніше до російської столиці була етапована й Кесян.

За аналогічним звинуваченням в 2015 році була засуджена Оксана Севастіді, її засудили до восьми років колонії. У березні 2017 року президент Володимир Путін помилував її.