Жителі Кривого Рогу відчули землетрус

У Кривому Розі Дніпропетровської області стався землетрус, заявляють жителі міста.

За їхніми словами, підземні поштовхи сталися вранці. Їх відчули жителі різних районів міста – мікрорайонів Зарічного, Сурикова, Гірняцкого, 44-го кварталу, Ювілейного тощо.

За повідомленням частини мешканців, землетрусові передував гуркіт. Раніше місто накрила стихія – дощ із грозою і градом.

Віце-прем’єр і міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко підтвердив у фейсбуці, що у Кривому Розі стався підземний поштовх магнітудою 4,1, що обійшовся без негативних наслідків.

За інформацією Головного центру спеціального контролю, поштовх зареєстрований о 6.31, додав посадовець.

При цьому, повідомив він, на шахті «Ювілейна» у Кривому Розі в цей час проводились підземні вибухові роботи. Водночас Геннадій Зубко не уточнив, чи є землетрус наслідком цих робіт.

Підземні поштовхи у Кривому Розі фіксували в різні роки. Місцеві жителі пов’язують їх із роботою залізорудних шахт. Зокрема, 2013 року в місті стався землетрус, магнітуду якого оцінили від 4,0 до 5,0, він теж обійшовся без жертв і руйнувань.

А перед тим, 13 червня 2010 року, через вибухові роботи, які проводили на шахті імені Орджонікідзе, у Кривому Розі сталося масштабне обвалення ґрунту, в проваллі опинилися чотири автомобілі, один водій загинув, був пошкоджений магістральний газогін.