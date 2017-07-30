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30 Липень 2017, Київ 12:34
Новини | Події

У ДСНС попередили про зливи, грози і шквали і доповіли про наслідки негоди попередніх днів

Державна служба України з надзвичайних ситуацій попередила, що протягом неділі в окремих областях України очікуються сильні дощі, грози і шквали.

На території України, крім західної частини, зокрема в Києві і Київській області, прогнозують пориви вітру у 15–20 м/с, на Лівобережжі місцями грози, мовиться в попередженні.

Негода ж попередніх двох днів, п’ятниці й суботи, призвела, зокрема, до знеструмлення 339 населених пунктів у 8 областях: внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру) спрацювали системи захисту ліній електропередач. Станом на 7-у годину неділі аварійно-відновлювальні бригади обленерго відновили електропостачання у 279 населених пунктах.

Залишаються знеструмленими 60 населених пунктів, а саме: 13 у Київській області, 12 у Житомирській, 10 у Донецькій, 10 у Луганській, 7 у Черкаській, 4 в Полтавській і 4 в Харківській, мовиться в повідомленні.

Протягом липня Україною часто проходять зливи, грози, стаються сильні пориви вітру, що спричиняють знеструмлення населених пунктів, ламають дерева, пошкоджують покрівлі тощо.

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