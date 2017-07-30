Доступність посилання

logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
30 Липень 2017, Київ 17:07
Новини | Події

Бойовики відпустили затриману ними луганську блогерку після катувань – посадовець і депутат

Бойовики підтримуваного Росією незаконного сепаратистського збройного угруповання «ЛНР», визнаного в Україні терористичним, після катувань звільнили блогерку з Луганська з вадою слуху Людмилу Сурженко, яку вони затримали ще 13 липня, повідомили заступник голови Луганської обладміністрації Юрій Клименко і народний депутат Ірина Геращенко.

За їхніми даними, Сурженко відпустили в суботу, їй вдалося перейти лінію розмежування з окупованої частини Луганщини на вільну на КПВВ у Станиці Луганській, і тепер вона перебуває в лікарні під спостереженням лікарів.

Зокрема, написав Клименко, бойовики чинили на Сурженко тиск, у тому числі фізичний – пошкодили плоскогубцями палець на руці, – з метою домогтися від неї запису на відео її «признання в роботі на українські спецслужби». Затримали ж її через те, що вона, перетинаючи лінію розмежування 13 липня в бік окупованих територій, не виконала команди бойовиків, якої не почула – в її слуховому апараті на той час не працювали акумулятори

Після визволення Людмила Сурженко повернулася у важкому психологічному стані, їй надали необхідну медичну допомогу, а обласна влада надає й іншу необхідну допомогу, додав Юрій Клименко.

«Очевидно, що терористи продовжують практику протиправного затримання людей, фізичного та психологічного тиску на них… Підготовлені звернення до міжнародних організацій та судових інстанцій з приводу кричущого порушення прав людини! Черговий матеріал для Гаазького трибуналу», – додав посадовець у фейсбуці.

Ірина Геращенко, що є представником України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи і опікується питаннями визволення заручників і незаконно утримуваних осіб, теж підтвердила ці дані. За її словами, питання про долю Сурженко порушували на попередній зустрічі групи в білоруському Мінську, і бойовики «традиційно відповідали, що їм нічого не відомо про затримання жінки».

А той факт, що Сурженко катували, вже в понеділок обов’язково стане предметом твердої розмови під час скайп-конференції щодо заручників, яку має провести гуманітарна підгрупа, додала Геращенко.

«Усі факти катування українців бойовиками мають бути засуджені як українськими, так і міжнародними судами. Я сподіваюся, що за фактом незаконного утримання і катування пані Сурженко бойовиками вже порушено кримінальну справу проти контрольованих Росією бойовиків», – додала вона у фейсбуці.

Під час згаданої попередньої зустрічі в Мінську, що відбулася 19 липня, через кілька днів після зникнення Людмили Сурженко на блокпості бойовиків, за словами Ірини Геращенко, бойовики заявляли, що «перевіряють інформацію» про утримання ними блогерки.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG