Бойовики відпустили затриману ними луганську блогерку після катувань – посадовець і депутат

Бойовики підтримуваного Росією незаконного сепаратистського збройного угруповання «ЛНР», визнаного в Україні терористичним, після катувань звільнили блогерку з Луганська з вадою слуху Людмилу Сурженко, яку вони затримали ще 13 липня, повідомили заступник голови Луганської обладміністрації Юрій Клименко і народний депутат Ірина Геращенко.

За їхніми даними, Сурженко відпустили в суботу, їй вдалося перейти лінію розмежування з окупованої частини Луганщини на вільну на КПВВ у Станиці Луганській, і тепер вона перебуває в лікарні під спостереженням лікарів.

Зокрема, написав Клименко, бойовики чинили на Сурженко тиск, у тому числі фізичний – пошкодили плоскогубцями палець на руці, – з метою домогтися від неї запису на відео її «признання в роботі на українські спецслужби». Затримали ж її через те, що вона, перетинаючи лінію розмежування 13 липня в бік окупованих територій, не виконала команди бойовиків, якої не почула – в її слуховому апараті на той час не працювали акумулятори

Після визволення Людмила Сурженко повернулася у важкому психологічному стані, їй надали необхідну медичну допомогу, а обласна влада надає й іншу необхідну допомогу, додав Юрій Клименко.

«Очевидно, що терористи продовжують практику протиправного затримання людей, фізичного та психологічного тиску на них… Підготовлені звернення до міжнародних організацій та судових інстанцій з приводу кричущого порушення прав людини! Черговий матеріал для Гаазького трибуналу», – додав посадовець у фейсбуці.

Ірина Геращенко, що є представником України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи і опікується питаннями визволення заручників і незаконно утримуваних осіб, теж підтвердила ці дані. За її словами, питання про долю Сурженко порушували на попередній зустрічі групи в білоруському Мінську, і бойовики «традиційно відповідали, що їм нічого не відомо про затримання жінки».

А той факт, що Сурженко катували, вже в понеділок обов’язково стане предметом твердої розмови під час скайп-конференції щодо заручників, яку має провести гуманітарна підгрупа, додала Геращенко.

«Усі факти катування українців бойовиками мають бути засуджені як українськими, так і міжнародними судами. Я сподіваюся, що за фактом незаконного утримання і катування пані Сурженко бойовиками вже порушено кримінальну справу проти контрольованих Росією бойовиків», – додала вона у фейсбуці.

Під час згаданої попередньої зустрічі в Мінську, що відбулася 19 липня, через кілька днів після зникнення Людмили Сурженко на блокпості бойовиків, за словами Ірини Геращенко, бойовики заявляли, що «перевіряють інформацію» про утримання ними блогерки.