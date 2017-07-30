Російський телеканал RT повідомив про загибель свого репортера в Сирії

Російська телемережа RT, фінансована з держбюджету і відома пропагандистською спрямованістю і підтримкою позицій Кремля, повідомила про загибель свого репортера в Сирії.

Як повідомила мережа, журналіст Халед аль-Хатеб, який співпрацював із її арабськомовним телеканалом, загинув унаслідок артилерійського обстрілу з боку екстремістського угруповання «Ісламська держава», коли висвітлював бойові дії сирійських урядових військ проти екстремістів у сирійській провінції Хомс, біля міста Ас-Сухна.

При цьому також був поранений його телеоператор, додали в мережі.

За повідомленням, 25-річний загиблий журналіст лише недавно почав співпрацювати з російською телемережею.

Як заявила головний редактор RT Маргарита Симоньян, це перший в історії цієї телемережі випадок загибелі її співпрацівника в гарячій точці.

Як повідомляли спостерігачі, сирійські урядові сили визволили від екстремістів саме місто Ас-Сухна на пустельному сході провінції Хомс іще у п’ятницю. Це було останнє місто в цій провінції, яке ще контролювали бойовики «Ісламської держави».

Кремль, «рупором» якого вважають багатомовну телемережу мовлення на закордон RT, у багатосторонній сирійській війні підтримує силами російських військ режим президента Башара аль-Асада, офіційно саме в боротьбі проти «Ісламської держави» – хоча, за даними спостерігачів, значна частка цієї бойової підтримки Москви йде проти інших супротивників Дамаска, в тому числі й тих, що мають прихильність Заходу і арабського світу.