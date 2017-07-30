Віце-президент США прибув із візитом до Європи

Віце-президент США Майк Пенс прибув із візитом до Естонії, що є першим пунктом його подорожі кількома країнами, занепокоєними намірами Росії в їхніх регіонах.

Він має зустрітися з прем’єр-міністром Естонії в Таллінні і обговорити двосторонні відносини, а пізніше в неділю і з президентами Естонії, Латвії і Литви.

У понеділок він має прибути до Грузії, де теж висловить підтримку суверенітетові і територіальній цілісності цієї країни, дві сепаратистські частини якої фактично окуповані Росією, як кажуть у Тбілісі.

Там він також відвідає навчання НАТО, що розпочалися в цій країні.

Візит Пенса завершиться в Чорногорії, новому члені НАТО, де в середу віце-президент США візьме участь у саміті Адріатичної хартії в Подгориці. Там, як очікують, він наголосить на відданості США зв’язкам із Західними Балканами і на необхідності доброго урядування, політичних реформ і дотримання верховенства права в регіоні. У саміті мають узяти участь і керівники Албанії, Боснії і Герцеговини, Косова, Македонії, Сербії, Словенії і Хорватії.