На Донбасі поранені четверо українських військових – штаб

У зоні бойових дій на Донбасі 30 липня зазнали поранень четверо українських військових, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією бойовики здійснили 26 обстрілів позицій Збройних сил України.

«Найбільш гаряче наприкінці доби було на Луганському напрямку», – вказують українські військові. «На більшість обстрілів противника сили АТО відповідали щільним вогнем», – ідеться в ранковому зведенні.

В угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» твердять, що увечері 30 липня Збройні сили України пішли в наступ на контрольовані сепаратистами населені пункти. Бойовики звинувачують українських військових в обстрілах околиць Горлівки та Донецька.

Про припинення вогню на лінії контакту домовлялися вже багато разів, востаннє наразі від 24 червня на час жнив – до 31 серпня. Досі жодного разу режим припинення вогню не втримувався. При цьому сторони щоразу заперечують свою вину в порушеннях і звинувачують у провокаціях іншу сторону.