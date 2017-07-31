США не бачать сенсу в новому засіданні Ради безпеки ООН щодо КНДР – посол Гейлі

Посол США в ООН Ніккі Гейлі заявляє, що не бачить сенсу в позачерговому засіданні Ради безпеки з приводу останнього запуску Північною Кореєю міжконтинентальної балістичної ракети.

Як сказала посол 30 липня, ще одна слабка резолюція Ради буде «гіршою, ніж ніщо» з огляду на неодноразові порушення Пхеньяном попеередніх санкцій ООН щодо ядерних та балістичних ракетних програм.

«Немає сенсу проводити надзвичайну сесію, якщо вона не матиме жодного наслідку. Фактично це гірше, ніж нічого, оскільки надсилає повідомлення північнокорейському диктатору, що міжнародна спільнота не бажає серйозно засуджувати його», – вказала Ніккі Гейлі.

28 липня КНДР здійснила черговий тестовий запуск міжконтинентальної балістичної ракети і заявила, що тепер її ракети з ядерною зброєю здатні досягати материкової частини Сполучених Штатів.

Поточні рішення ООН забороняють Північній Кореї розробляти будь-які балістичні ракети та ядерні технології, але країна продовжує реалізовувати свої військові програми.

Тим часом прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе заявив, що 31 липня він і президент США Дональд Трамп у телефонній розмові погодилися вжити подальших заходів проти Північної Кореї, але не повідомив, про які саме заходи йдеться.