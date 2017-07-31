Бойовики на Донбасі утримують 137 українських заручників – Тандіт

Кількість утримуваних проросійськими бойовиками на Донбасі українських заручників на сьогодні складає 137 людей, повідомив в коментарі телеканалу «112 Україна» радник голови СБУ Юрій Тандіт.

«На жаль, ця цифра останніми днями зросла завдяки тому, що з боку ОРДЛО терористи, які затримують наших співгромадян, утримують їх незаконно, звинувачують звичайних цивільних осіб у злочинах, які вони не скоювали», – повідомив Тандіт.

За його словами, кількість заручників зростає ще й тому, що бойовики затримують людей, коли ті перетинають лінію розмежування. При цьому, у цих людей не було при собі зброї і вони не перебували на лінії зіткнення, додав радник голови СБУ.

Раніше повідомлялося, що у полоні підтримуваних Росією бойовиків станом на початок липня перебувало 132 громадян України. Сепаратисти заявляли про 600 осіб, яких вони хотіли б обміняти.

Напередодні стало відомо про звільнення з полону бойовиків ОРДЛО двох українських заручників – суддю Апеляційного суду Луганської області Віталія Руденка і Людмилу Сурженко. Як повідомили в СБУ, Руденко і Сурженко були внесені до «мінських списків».