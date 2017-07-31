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31 Липень 2017, Київ 12:41
Новини | Міжнародні

Афганістан: біля місця вибуху в Кабулі триває перестрілка між силами безпеки і бойовиками

Неподалік місця вибуху у Кабулі, Афганістан, 31 липня 2017 року

Представники афганської поліції у понеділок повідомили, що після вибуху, який прогримів в Кабулі, між силами безпеки і бойовиками триває перестрілка.

За попередніми даними, після спрацювання вибухового пристрою, закладеного смертником у авто, неподалік посольства Іраку в Кабулі, бойовики здійснили спробу прорватися в будівлю. Силовики вступили з ними у бій.

Як повідомляють джерела в службі безпеки, триває евакуація цивільного населення з цього району. З фото у соціальних мережах видно, як над місцем вибуху здіймається густий дим.

Інформації про жертв чи потерпілих влада поки не надає.

Жодне угруповання не взяло на себе відповідальність за напад.

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