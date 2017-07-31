Киргизстан: прихильники ув’язненого лідера опозиції почали голодування у Бішкеку

Прихильники лідера опозиційної партії «Ата-Мекен» («Батьківщина») Омурбека Текебаєва, засудженого за звинуваченням у корупції, почали 31 липня голодування в столиці Киргизстану Бішкеку.

Сьогодні акцію голодування розпочинають 6-7 прихильників Текебаєва, а завтра, як очікується, до них долучаться й інші активісти, повідомив один із членів партії Калис Боронбаєв.

Ініціатори акції, зокрема, вимагають допустити Омурбека Текебаєва до тестування з киргизької мови для реєстрації в якості кандидата в президенти. Про намір розпочати голодування активісти заявили 27 липня.

Минулого тижня суд Бішкека відмовив адвокатам Текебаєва у задоволенні клопотання про забезпечення виборчих прав підсудного і відмовився видати його паспорт. Пізніше ЦВК рекомендував йому звернутися до суду щодо допуску на іспит з киргизької мови.

Згідно із законодавством Киргизстану, тестування на знання киргизької мови повинен пройти кожен з тих, що подав заявку на участь у виборах президента. Текебаєв був висунутий кандидатом в президенти після взяття під варту в лютому у справі за звинуваченням в корупції. Текебаєв звинувачення відкидає і називає справу політично мотивованою.