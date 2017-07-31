Захист Чийгоза використовує матеріали ЗМІ як доказ невинуватості – адвокат

У підконтрольному Кремлю Верховному суді Криму сторона захисту одного з лідерів кримських татар Ахтема Чийгоза продовжує надавати докази, зокрема, матеріали ЗМІ. Про це Крим.Реалії повідомив у день суду 31 липня адвокат Микола Полозов.

«Це дані інформаційних агентств, які описували події 25 і 26 лютого. З них випливає, що напередодні групою проросійських громадян було здійснено блокування будівлі Верховної Ради (Криму – ред.). Здійснювалися заклики до захоплення адміністративних будівель з боку «козацтва». Ми бачимо, що слідство переклало це все на Чийгоза і кримських татар. За цими даними, ми бачимо, що незаконні дії були від проросійських громадян», – розповів Полозов.

За словами адвоката, суд долучив більшість доказів, на які «тепер можна посилатися».

31 липня в підконтрольному Кремлю Верховному суді Криму проходить 150-е засідання у «справі Чийгоза».

Ахтема Чийгоза затримали в січні 2015 року за участь у мітингу на підтримку територіальної цілісності України перед будівлею Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року. Тоді мітингувальникам протистояли проросійські активісти, зокрема, з партії «Русское единство». Російська влада анексованого Криму звинувачує Чийгоза в організації масових заворушень. Чийгоз всі звинувачення відкидає.

«Справу Чийгоза» російський суд розглядає в рамках «справи 26 лютого» після того, як 20 липня суд на закритому засіданні розділив цю справу на дві: окремо – щодо заступника голови Меджлісу кримських татар Ахтема Чийгоза, й окремо щодо інших фігурантів процесу – Алі Асанова й Мустафи Дегерменджі