Угруповання «Ісламська держава» взяло відповідальність за вибух у Кабулі

Екстремістське угруповання «Ісламська держава» взяло на себе відповідальність за напад у столиці Афганістану Кабулі 31 липня, повідомила агенція ісламістів Amaq.

За даними афганської поліції, сили безпеки продовжують бої з бойовиками біля посольства Іраку. За попередніми даними іракські дипломати не постраждали. Інформації про жертв нападу немає.

У поліції уточнили, що щонайменше троє бойовиків були залучені до нападу.

Вранці 31 липня після спрацювання вибухового пристрою, закладеного смертником у авто, неподалік посольства Іраку в Кабулі, бойовики здійснили спробу прорватися в будівлю. Силовики вступили з ними у бій. Цивільне населення з району нападу евакуювали.

Останнім часом Кабул потерпає від низки нападів бойовиків, у більшості яких звинувачують угруповання «Ісламська держава» або «Талібан».