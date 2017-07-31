Баржа з кавунами вирушила з Херсонщини до Києва

З Херсонської області до Києва у понеділок вирушила баржа з 250-ма тонами кавунів. Як передає кореспондент Радіо Свобода, відправлення відбулося з міста Гола Пристань.

«Це нестандартне перевезення. Це перше практично пробне, проектне перевезення вантажу. Пов’язане воно з тим, що наші логісти давно працювали над тим, щоб була можливість працювати в два кінці», – повідомив капітан баржі Василь Придатко.

За його словами, 6 фермерських господарств домовилися з компанією, яка перевозить Дніпром зерно, що до столиці баржа рушить за зерном не порожня, а з кавунами. Везуть кавуни у спеціальних ящиках, критому згори просторі з можливістю провітрювання.

За оцінками фахівців, баржа замінить близько 50-ти фур, що позначиться на ціні – замість витрат на транспортування у додаткову гривню на кожному кавуні буде лише 60 копійок.

За результатами перевірки, вміст нітратів у цих кавунах – 44 міліграми на кілограм за норми – до 60-ти.

Очікується, що кавуни надійдуть у одну мережу супермаркетів Києва, де продаватимуться як акційні.

Відстань від міста відправлення до Переяслав-Хмельницького, що неподалік Києва, – 750 кілометрів, повідомив капітан баржі. Відтак доїхати до торговельних мереж Києва кавуни мають орієнтовно за 4,5 доби.

Баржі зі кавунами возили до Києва з Голої Пристані до 1993 року. Потім ще раз у 2003-му фермери спробували відродити цю традицію – відправили одну баржу. Після цього таке транспортування припинили.