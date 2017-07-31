Уряд: номінальна заробітна плата українців у червні зросла на понад 37%

У Кабінеті міністрів України повідомили, що номінальна заробітна плата українців у червні 2017 року зросла у порівнянні з відповідним періодом 2016 року на 37,9 відсотка, і становила 7360 гривень. Про це інформує урядовий портал з посиланням на дані статистики.

Згідно з повідомленням, найбільше зростання заробітної плати у червні було в сфері виробництва комп’ютерів, електронної та оптичної продукції (12136 гривні), електронного устаткування (7038), автопрому (7798) та на виробництві коксу і продуктів нафтопереробки (8802 грн).

«У червні 2017 року у порівнянні з відповідним періодом 2016 року номінальна заробітна плата працівників освіти зросла на 51,9% (7151 гривні), діяльності у сфері творчості, мистецтва та розваг – на 48,4% (6159 гривні)», – повідомили в уряді.

Економісти в ефірі Радіо Свобода нещодавно заявили, що номінальне підвищення рівня зарплати на сьогодні не є відчутним для громадян, оскільки реальні доходи українців є значно меншими. Тенденція до зростання зарплат є, однак в Україні вони досі лишаються значно меншими за сусідні європейські країни.