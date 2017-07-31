Афганістан: операція зі знешкодження бойовиків у Кабулі завершена, поранений поліцейський

У Міністерстві внутрішніх справ Афганістану заявили про завершення операції силовиків зі знешкодження бойовиків у Кабулі, де в понеділок прогримів вибух неподалік посольства Іраку.

«Всі нападники були вбиті», – йдеться в заяві 31 липня, опублікованій майже через чотири години після того, як бойовики розпочали штурм.

Повідомляється, що один поліцейський також зазнав незначного поранення. Співробітники посольства не постраждали.

У міністерстві повідомили, що напад почався, коли бойовик-смертник підірвав себе біля головних воріт посольства, дозволивши трьом іншим бойовикам прорватися на територію посольства, розташовану в центральному районі Кабула Шар-е-Нау.

Поки афганські сили безпеки боролися з нападниками, Міністерство закордонних справ Іраку заявило про евакуацію свого головного дипломата в Кабулі у єгипетське посольство і про спроби визволити ще двох іракських співробітників.

Напад стався через два тижні після того, як посольство Іраку провело прес-конференцію, щоб відсвяткувати повернення під контроль уряду міста Мосул, утримуваного до того угрупованням «Ісламська держава». Саме бойовики цього угруповання і взяли на себе відповідальність за сьогоднішній напад.