Уряд пропонує цьогоріч святкувати День Незалежності 4 дні

Кабінет міністрів України рекомендував роботодавцям перенести робочий день з п’ятниці, 25 серпня, на суботу, 19 серпня, таким чином влаштувавши безперервне святкування Дня Незалежності упродовж чотирьох днів – з 24 до 27 серпня.

Як йдеться у відповідному розпорядженні уряду, таке рішення для керівників підприємств та організацій пропонується «з метою створення сприятливих умов для святкування Дня Незалежності України, а також забезпечення раціонального використання робочого часу».

Рекомендація однак не поширюється на органи Пенсійного фонду, «Укрпошти», Держказначейства та банківських установ.

24 серпня – державне свято. Цьогоріч Україна відзначатиме 26-ту річницю Незалежності.