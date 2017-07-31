Російський музикант Федір Чистяков вирішив емігрувати до США

Російський музикант, лідер гурту «Ноль» Федір Чистяков вирішив емігрувати з Росії до США через заборону у цій країні релігійної організації «Свідки Єгови», представником якої він є.

«Я не зможу відкрито сповідувати свою релігію. Це саме по собі травма, навіть якщо тебе не садять, але є вже і посадки... Останній рік до моїх співвірян навідувалися з обшуками спецслужби. Забирали ноутбуки, комп’ютери, жорсткі диски, щоб знайти докази екстремізму. Я дуже переживав за свою домашню студію. Абсолютно немислимо, щоб мої напрацювання забрали невідомо куди. Мій переїзд не пов’язаний з тим, що я нібито не люблю Росію і продався американцям. Це вимушений захід», – сказав Чистяков в інтерв’ю «Новій газеті».

Група «Ноль» стала популярною вкінці 1980-х – на початку 1990-х років. Членом «Свідків Єгови» Федір Чистяков став у 1995 році. На якийсь час він залишив музику, проте потім повернувся до творчості.

У липні Апеляційна колегія Верховного суду Росії відхилила апеляцію релігійної організації «Свідки Єгови» на попереднє рішення цього суду визнати її екстремістською. Таким чином, рішення суду про ліквідацію організації і заборону її діяльності в Росії набуло чинності. Таке рішення Верховний суд Росії ухвалив 20 квітня за позовом Міністерства юстиції. Після того почастішали повідомленням про тиск на послідовників цієї релігійної течії.

Правозахисники вважають рішення таким, що порушує права людини.

До організації, яка заявляє, що має 170 тисяч прихожан у Росії, влада країни давно ставиться з підозрою через її негативну позицію щодо військової служби, виборів чи загалом авторитету влади.

У Росії Конституція офіційно гарантує свободу релігії, але законодавство визначає чотири «традиційні релігії» народів країни – православне християнство, іслам, юдаїзм і буддизм, – а інші релігійні течії нерідко зазнають дискримінації.