Інцидент з турбінами Siemens у Криму став випробуванням для загальної політики санкцій щодо Росії – Клімкін

Інцидент з газовими турбінами німецької компанії Siemens, завезеними всупереч контрактам, до анексованого Криму, став випробовуванням для загальної політики санкцій щодо Росії. Про це в інтерв’ю німецькому виданню Die Welt заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

«Цей інцидент, серед іншого, став випробовуванням для загальної політики санкцій щодо Росії. І в цьому сенсі Україна спільно з Федеральним урядом і європейськими інституціями зробить все можливе, аби втрата довіри перетворилася на нову, більш послідовну позицію світової спільноти в питанні анексії Криму. Адже це стосується нас всіх. Ми повинні знати всю правду про оборудку навколо Siemens», – сказав Клімкін.

Він також визнав, що зараз «політика щодо Криму є слабким місцем світової дипломатії».

«Афера навколо турбін – це не непорозуміння, а помилка. Вона прирівнюється до порушення санкцій. Безумовно, без жодного сумніву саме концерну Siemens належить вжити необхідних правових кроків щодо такого непересічного порушення, невідкладно і у повному обсязі вивчити передумови постачання турбін до Криму, всупереч договору, і скасувати таке рішення», – додав Клімкін.

Посли країн Євросоюзу 26 липня погодилися розширити санкційний список проти Росії після скандалу з газовими турбінами Siemens, які Москва, всупереч контрактам, завезла з Росії до окупованого Криму, що забороняють санкції ЄС стосовно окупованого півострова.

Берлін прагне додати ще чотири юридичні і фізичні особи з Росії до переліку тих, чиї активи в ЄС заморожуються і кого не допускають до ЄС. Цей пакет обмежень, що нині містить 150 осіб і 37 компаній, наразі чинний до 15 вересня.

Раніше в уряді Німеччини вже заявляли, що обман Москви, яка, всупереч контрактам, завезла з Росії до Криму турбіни компанії Siemens призведе до подальшого погіршення відносин двох країн.

У Росії заявили, що електростанції, для яких завезли турбіни все одно запустять, як і заплановано, 2018 року.