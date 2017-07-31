Лондон припинить вільне пересування з ЄС у березні 2019-го – речник прем’єра

Вільне пересування громадян Великої Британії і ЄС припиниться в березні 2019 року, після виходу Лондона з ЄС, повідомив речник британського прем’єра.

Він зазначив, що Лондон готує пропозиції, що стосуються прав громадян ЄС на території королівства.

Перший раунд переговорів щодо виходу Великої Британії з Євросоюзу завершився в Брюсселі 20 липня. Під час переговорів сторони обговорили основні проблеми виходу: права громадян, фінансові зобов’язання Лондона перед ЄС і статус кордону між Ірландією і Британією. Голова делегації ЄС Мішель Барньє після переговорів заявив, що сторони не змогли досягти компромісу. Черговий раунд переговорів призначений на кінець серпня.

Переговори про вихід Великої Британії з ЄС почалися 19 червня. Вони триватимуть до кінця 2018 року. Після цього сторони матимуть шість місяців на ратифікацію домовленостей у національних парламентах.