Нацгвардія: на Донбасі військовий скоїв самогубство

Військовослужбовець Національної гвардії скоїв самогубство в зоні бойових дій на сході України, повідомляє прес-служби Нацгвардії.

За повідомленням, це сталося пізно ввечері 30 липня, боєць служив у військовій частині, що дислокується в Запоріжжі, а на момент інциденту перебував у зоні конфлікту на Донбасі.

«За словами товаришів по службі, військовослужбовець мав спокійний характер, ніяких конфліктів з родичами або колегами у нього не було. Попередня версія – самогубство», – заявляють у прес-службі Нацгвардії.

Триває розслідування.