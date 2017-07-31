Доступність посилання

logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
31 Липень 2017, Київ 20:18
Новини | Події

Нацгвардія: на Донбасі військовий скоїв самогубство

Військовослужбовець Національної гвардії скоїв самогубство в зоні бойових дій на сході України, повідомляє прес-служби Нацгвардії.

За повідомленням, це сталося пізно ввечері 30 липня, боєць служив у військовій частині, що дислокується в Запоріжжі, а на момент інциденту перебував у зоні конфлікту на Донбасі.

«За словами товаришів по службі, військовослужбовець мав спокійний характер, ніяких конфліктів з родичами або колегами у нього не було. Попередня версія – самогубство», – заявляють у прес-службі Нацгвардії.

Триває розслідування.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG