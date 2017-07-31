Над записаним на матір будинком голови департаменту ГПУ збили дрон – Гриценко

Над будинком керівника Департаменту нагляду за дотриманням законів у кримінальному провадженні і координації правоохоронної діяльності ГПУ Володимира Бедриківського збитий дрон, повідомляє член громадської ради НАБУ Олексій Гриценко.

«Наш дрон було збито з вогнепальною зброї після певної кількості пострілів з території, де він живе», – написав Гриценко у Facebook.

«Зйомки ми ведемо на прохання Юрія Луценка, який просив повідомляти про недоброчесних прокурорів і надавати таку інформацію. Сподіваюся на швидку реакцію правоохоронців», – додав він.

Журналісти програми «Схеми» з’ясували, що Володимир Бедриківський користується елітним маєтком, записаним на його 80-річну матір.

У користуванні Бедриківського перебуває будинок на 583 квадратні метри під Києвом. 80-річна мати посадовця стала власницею цього будинку в 2009 році, коли Володимир Бедриківський працював у Міністерстві внутрішніх справ.

У 2014 році Володимир Бедриківський, його дружина і син викупили ще чотири ділянки біля маєтку, через що родина посадовця з Генпрокуратури отримала ще й доступ до водойми.

У письмовій відповіді прес-служба ГПУ підтвердила, що Бедриківський живе в будинку матері, але яким чином вона придбала таке дороге житло – невідомо.

«Схеми» з’ясували, що мати посадовця насправді проживає в Чернівцях. Однак жінка не захотіла поговорити з журналістами про те, яким чином вона придбала маєток під Києвом, де мешкає її син-прокурор.

Мати Бедриківського стала власницею елітного будинку ще до початку дії статті Кримінального кодексу про незаконне збагачення, а тому якими б не були джерела походження коштів на будинок – жодних юридичних наслідків це не матиме, кажуть юристи.

Окрім того, дружина Володимира Бедриківського Інна володіє квартирою на 67 квадратних метрів у столиці України, а 26-річний син Бедриківського є власником квартири на 143 квадрати в новобудові в центрі Києва й елітного позашляховика «Фольксваген Туарег».

Володимир Бедриківський був першим заступником Юрія Луценка, коли той за президентства Віктора Ющенка очолював Міністерство внутрішніх справ. Тоді ж він отримав звання генерал-полковника міліції. Коли у 2016 році Луценко став генеральним прокурором, Бедриківський отримав в ГПУ посаду голови Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні й координації правоохоронної діяльності.