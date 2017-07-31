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31 Липень 2017, Київ 21:48
Новини | Політика

Україна домовилася про 700 тонн вугілля зі США

Вугледобувне підприємство у Пенсильванії, США

Українська державна компанія «Центренерго» домовилась про постачання зі США 700 тисяч тонн вугілля антрацитової групи до кінця 2017 року, повідомив директор компанії Олег Коземко.

Вугілля постачатиме американська компанія XСoal Energy & Resources.

«У штаті Пенсильванія ми відвідали п’ять великих вуглевидобувних підприємств. Найкраща пропозиція була від XСoal. Контракт підписали на постачання 700 тисяч тонн вугілля до кінця цього року», – зазначив Коземко.

За його словами, перші 85 тисяч тонн мають прибути у порт «Южний» на початку вересня, а наприкінці місяця – наступні 120 тисяч тонн. Коземко зазначив, що вартість кожної поставки буде різною, а ціна вугілля першої партії становитиме 113 доларів за тонну.

Угоду про постачання вугілля представили у посольстві США в України, а підписали її ще 14 липня.

У червні 2017 року Кабінет міністрів України продовжив ще на місяць надзвичайні заходи в енергетиці, викликані, зокрема, дефіцитом антрацитового вугілля та впроваджені в лютому поточного року.

Із 24 мільйонів тонн вугілля, які українська енергетика споживає на рік, понад 9 мільйонів – вугілля антрацитової групи, і всі поклади його залишилися на непідконтрольній частині Донбасу. Водночас вугілля цієї марки можна імпортувати з ПАР, зі США та з Росії. Нинішні потреби української енергетики забезпечуються саме за рахунок імпорту.

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