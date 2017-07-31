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31 Липень 2017, Київ 21:49
Новини | Політика

Голова Мінфіну відкидає обвинувачення в несплаті податків

Олександр Данилюк

Міністр фінансів України Олександр Данилюк відкидає обвинувачення у несплаті податків і заявляє, що про підозри прокуратури дізнався з преси.

«Дуже сподіваюся, що це не є політично вмотивованим і не є помстою за те, що було зроблено, щоб перекрити корупційні схеми, унеможливити розкрадання бюджету та неефективне використання державних коштів. Жодної підозри чи будь-яких інших офіційних документів від ГПУ або інших органів я не отримував та про своє нібито ухилення від сплати податків дізнався з преси», – написав Данилюк у Facebook, додавши, що від сьогодні перебуває у відпустці.

«Хочу окремо наголосити, що всі податки із зароблених мною коштів були сплачені», – заявив урядовець.

31 липня стало відомо, що Державна фіскальна служба України призначить позапланову документальну перевірку Данилюка щодо дотримання ним вимог податкового, валютного й іншого законодавства за період від 1998 до 2016 року. Таке рішення раніше цього місяця ухвалив Печерський районний суд міста Києва за клопотанням прокуратури після депутатського звернення.

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