Що треба знати про новий закон про обов’язкове встановлення лічильників? – ранковий ефір Радіо Свобода

Які подальші перспективи американсько-російського дипломатичного конфлікту?

Чого чекати від нової урядової програми приватизації?

Що треба знати про новий закон про обов’язкове встановлення лічильників?

На ці теми ведучий Ранкової Свободи Юрій Матвійчук говоритиме з гостями студії. Відповідатимуть на запитання: головний науковий співробітник Інституту всесвітньої історії НАН України Олександр Потєхін, екс-посол України в США Олександр Моцик; директор інституту економічної безпеки Олександр Рябченко, заступник генерального директора Національного цирку України Олег Кій; радник заступника голови Київської міської державної адміністрації Олексій Тихонов, екс-міністр палива та енергетики України Іван Плачков.