Доступність посилання

logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
01 Серпень 2017, Київ 06:57
Новини | Політика

Що треба знати про новий закон про обов’язкове встановлення лічильників? – ранковий ефір Радіо Свобода

Які подальші перспективи американсько-російського дипломатичного конфлікту?

Чого чекати від нової урядової програми приватизації?

Що треба знати про новий закон про обов’язкове встановлення лічильників?

На ці теми ведучий Ранкової Свободи Юрій Матвійчук говоритиме з гостями студії. Відповідатимуть на запитання: головний науковий співробітник Інституту всесвітньої історії НАН України Олександр Потєхін, екс-посол України в США Олександр Моцик; директор інституту економічної безпеки Олександр Рябченко, заступник генерального директора Національного цирку України Олег Кій; радник заступника голови Київської міської державної адміністрації Олексій Тихонов, екс-міністр палива та енергетики України Іван Плачков.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG