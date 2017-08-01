П’ятеро українських військових постраждали на Донбасі – штаб

У зоні бойових дій на Донбасі 31 липня постраждали п’ятеро українських військових – один був поранений, четверо зазнали бойових травм, інформує штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією бойовики здійснили 18 обстрілів позицій Збройних сил України.

«Українські бійці вогонь у відповідь відкривали вісім разів. На більшість обстрілів з боку бойовиків сили АТО відповідали вогнем із зброї, не забороненої Мінськими домовленостями», – ідеться в ранковому зведенні.

В угрупованні «ДНР» українських військових звинувачують в обстрілах околиць Горлівки та Донецька, в угрупованні «ЛНР» заявляють про бої поблизу Бахмутської траси.

Про припинення вогню на лінії контакту домовлялися вже багато разів, востаннє наразі від 24 червня на час жнив – до 31 серпня. Досі жодного разу режим припинення вогню не втримувався. При цьому сторони щоразу заперечують свою вину в порушеннях і звинувачують у провокаціях іншу сторону.