Росія заперечує заяви США про потурання ядерним амбіціям КНДР

Міністерство закордонних справ Росії вважає необґрунтованими заяви американських високопосадовців про потурання ядерним амбіціям Північної Кореї з боку Росії та Китаю.

«Ми розглядаємо як безпідставні спроби США та ряду інших країн перенести відповідальність на Росію та Китай, майже звинувачуючи Москву та Пекін у потуранні ракетним і ядерним амбіціям Пхеньяна», – ідеться в поширеній 31 липня заяві російського зовнішньополітичного відомства. «Саме Російська Федерація та Китайська Народна Республіка розробили спільну дорожню карту, яка виключає будь-яке застосування сили чи загрозу застосування сили та передбачає комплексне вирішення всіх проблем Корейського півострова», – додають у МЗС Росії.

Раніше президент США Дональд Трамп у мережі Twitter заявив про розчарування тим, що Китай не зробив нічого, щоб покарати Пхеньян. «Китай може легко вирішити цю проблему», – вважає Трамп. Тим часом, державний секретар США Рекс Тіллерсон назвав Китай та Росію «основними економічними партнерами» Північної Кореї, які уможливлюють її агресивні дії.

28 липня КНДР здійснила черговий тестовий запуск міжконтинентальної балістичної ракети і заявила, що тепер її ракети з ядерною зброєю здатні досягати материкової частини Сполучених Штатів.

Поточні рішення ООН забороняють Північній Кореї розробляти будь-які балістичні ракети та ядерні технології, але країна продовжує реалізовувати свої військові програми.