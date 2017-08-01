Президент США просив сина свідчити, що темою зустрічі з Весельницькою було всиновлення – Washington Post

Президент США Дональд Трамп попросив свого сина, Дональда Трампа-молодшого, засвідчити, що його зустріч з російським адвокатом Наталією Весельницькою в червні 2016 року зосереджувалася в першу чергу на темі всиновлення американцями російських дітей, а не на президентській кампанії. Про це 31 липня пише видання Washington Post.

Газета, посилаючись на неназвані джерела, зазначила, що Трамп-старший особисто продиктував синові заяву, з якою той вийшов до преси, коли дані про зустріч 2016 року вперше стали публічними.

Ці твердження виявилися хибними, коли Трамп-молодший згодом оприлюднив електронні листи. В них ішлося, що він погодився на зустріч із Весельницькою та кількома іншими росіянами, оскільки сподівався отримати інформацію, яка шкодитиме кампанії суперниці батька, Гілларі Клінтон.

Адвокат Трампа Джей Сек’юлоу видав заяву у відповідь на статтю у Washington Post. Він назвав оприлюднені видання дані такими, що «не мають наслідків», а тлумачення цих даних – «дезінформативними, неточними й такими, що не відповідають дійсності».

Зустріч членів кампанії Трампа з росіянами нині стала центральним пунктом розслідування в Конгресі та міністерстві юстиції США у зв’язку з імовірними спробами Росії втрутитися в президентські вибори.