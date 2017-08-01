Кореспондентці Радіо Свобода в Тукменистані погрожували смертю

Кореспондентці Радіо Свобода в Туркменистані Солтан Ачиловій погрожувала смертю особа, яка назвала себе поліцейським, повідомляє туркменська редакція Радіо Свобода.

За словами Ачилової, під час зйомки заходів із нагоди Велосипедного дня в Туркменистані 29 липня чоловік наказав їй припинити зйомку і сказав, що в іншому разі «прикінчить» журналістку.

Минулого тижня 68-річна Ачилова повідомила, що невстановлений чоловік намагався вкрасти її мобільний телефон, коли вона збиралася фотографувати. Два останніх напади слідують за непоодинокими випадками насильства щодо Ачилової в листопаді 2016 року, ідеться в повідомленні корпорації RFE/RL, частиною якої є Радіо Свобода.

«Журналістика не є злочином, у Туркменистані чи в інших місцях сучасного світу. На сьогоднішній день життя Солтан є під очевидною загрозою, щоб зупинити її роботу в Туркменистані», – заявив президент RFE/RL Томас Кент.

«Туркменський уряд має негайно припинити переслідування Солтан Ачилової і гарантувати їй безпеку», – наполягає Томас Кент.

Напади на співробітників Радіо Свобода почастішали впродовж останніх років у Туркменистані, який залишається одним із найбільш закритих суспільств у світі. У дослідженні Freedom House у 2017 році Туркменистан названий у категорії «невільних» країн.