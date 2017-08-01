СБУ проводить обшуки в мерії Запоріжжя

Співробітники управління СБУ в Запорізькій області зранку 1 серпня проводять обшуки в приміщеннях мерії Запоріжжя. Факт обшуків у прес-службі відомства кореспондентові Радіо Свобода підтвердили, однак що саме інкримінують посадовцям мерії і що шукають у будівлі, в СБУ поки не повідомляють.

«Дійсно ми, СБУ, проводимо обшуки в рамках кримінального провадження за постановою слідчого судді. Поки тривають слідчі дії», –повідомив речник управління СБУ в регіоні Сергій Левченко.

За відсутності на робочому місці міського голови Володимира Буряка постанова про обшуки представниками відомства була вручена одному з його заступників.