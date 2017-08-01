Мірча Луческу виведе футбольну збірну Туреччини на матч проти команди України

Колишній головний тренер донецького «Шахтаря» Мірча Луческу 2 вересня в Харкові виведе футбольну збірну Туреччини на поєдинок проти національної команди України у відбірному турнірі чемпіонату світу 2018 року. Як інформує турецьке спортивне видання Fanatik, 1 серпня Луческу прибуде до Стамбула і підпише контракт із федерацією футболу Туреччини.

Упродовж 12 років румунський фахівець очолював в Україні донецький «Шахтар», разом із яким став багаторазовим чемпіоном України. У 2009 році команда під орудою Луческу виграла останній в історії розіграш Кубка УЄФА, перемігши у фіналі німецький «Шальке».

Збірна Туреччини залишилася без головного тренера після відставки наприкінці липня Фатіха Теріма.

Нині команди України та Туреччини ділять третю й четверту сходинки турнірної таблиці у відбірній групі І, маючи по 11 очок після шести ігор. На два бали українців і турків випереджають команди Хорватії та Ісландії.