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01 Серпень 2017, Київ 16:02
Новини | Міжнародні

У Туреччині починається суд у справі близько 500 підозрюваних у причетності до спроби перевороту

Турецькі військові супроводжують солдатів, арештованих у справі про причетність до спроби перевороту, до суду в Анкарі, Туреччина, 1 серпня 2017 року

У Туреччині починається суд у справі 500 людей, які є підозрюваними у справі про минулорічну невдалу спробу перевороту в країні.

Процес почався 1 серпня в Анкарі. Багато кому зі 486 підозрюваних загрожує довічне ув’язнення за звинуваченнями, зокрема, у вбивстві і спробі замаху на президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.

Цей суд є одним із десятків процесів, які тривають у Туреччині у зв’язку зі спробою невдалого перевороту, внаслідок якого в липні 2016 року загинули близько 250 людей.

У Туреччині діє надзвичайний стан, запроваджений після невдалої спроби перевороту у липні минулого року, метою якого було скинути президента Реджепа Таїпа Ердогана. Після цього влада провела масові арешти, що критикують правозахисники і західні столиці.

З моменту спроби перевороту сили безпеки Туреччини заарештували близько 50 тисяч людей, були також звільнені понад 100 тисяч людей.

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