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01 Серпень 2017, Київ 20:31
Новини | Міжнародні

Авіація НАТО перехопила російські літаки біля повітряного простору Естонії

Американські військові на авіабазі «Амарі», Естонія, 25 квітня 2017 року

Іспанські та фінські винищувачі були відправлені на перехоплення трьох російських літаків, які 1 серпня здійснили польоти біля естонського повітряного простору, повідомляють у НАТО.

В альянсі повідомляють, що йдеться про два російських літаки МіГ-31 і один транспортний АН-26.

«Два іспанських літаки F-18 місії НАТО з контролю за повітряним простором вилетіли з авіабази «Амарі» в Естонії», – повідомили у НАТО, зазначивши, що фінські літаки також піднімалися у повітря.

Упродовж останніх років кількість випадків перехоплення російської авіації літаками НАТО зросла на тлі напруження між Москвою і Заходом через ситуацію в Україні.

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