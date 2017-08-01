Авіація НАТО перехопила російські літаки біля повітряного простору Естонії

Іспанські та фінські винищувачі були відправлені на перехоплення трьох російських літаків, які 1 серпня здійснили польоти біля естонського повітряного простору, повідомляють у НАТО.

В альянсі повідомляють, що йдеться про два російських літаки МіГ-31 і один транспортний АН-26.

«Два іспанських літаки F-18 місії НАТО з контролю за повітряним простором вилетіли з авіабази «Амарі» в Естонії», – повідомили у НАТО, зазначивши, що фінські літаки також піднімалися у повітря.

Упродовж останніх років кількість випадків перехоплення російської авіації літаками НАТО зросла на тлі напруження між Москвою і Заходом через ситуацію в Україні.