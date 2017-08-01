Данилюк заявляє про намір подати скаргу на суддю, який дозволив його перевірити

Міністр фінансів України Олександр Данилюк заявляє, що подасть скаргу на суддю, який дозволив провести перевірку дотримання ним податкового законодавства.

Як написав Данилюк 1 серпня у Facebook, Генпрокуратура перевищила повноваження, коли звернулася до суду з клопотанням призначити перевірку.

«У Кримінальному процесуальному кодексі відсутні відповідні повноваження прокурора щодо призначення перевірок. Відтак суддя ухвалював рішення на підставі незаконного подання прокурора… Суддя прийняв незаконну ухвалу. Крім того, заборонив її оскаржувати. Водночас, закон дозволяє оскаржувати цю ухвалу. Сподіваюся, що під час оскарження такі дії суду першої інстанції отримують правильну оцінку. Найближчим часом також збираюся подати скаргу на суддю і подати заяву про злочин щодо завідомо неправомірних дій посадових осіб», – написав Данилюк.

Він також додав, що ухвалене рішення провести перевірку за період з 1998 по 2016 рік не узгоджується з нормами Податкового кодексу України про обмеження на строк проведення податкових перевірок.

31 липня стало відомо, що Державна фіскальна служба України призначить позапланову документальну перевірку Данилюка щодо дотримання ним вимог податкового, валютного й іншого законодавства за період від 1998 до 2016 року. Таке рішення раніше цього місяця ухвалив Печерський районний суд міста Києва за клопотанням прокуратури після депутатського звернення.

Данилюк відкинув обвинувачення у несплаті податків і заявив, що про підозри прокуратури дізнався з преси.