Штаб: 1 український військовий поранений внаслідок обстрілів на Донбасі

Один український військовослужбовець був поранений внаслідок бойових дій на сході України, повідомляє штаб української воєнної операції. Дані наведені станом на 19:00 1 серпня.

За повідомленням, військовий був поранений, коли близько першої ночі на Донецькому напрямку бойовики обстріляли з озброєння БМП, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї укріплення українських сил у селищі Луганське.

Як заявляють українські військові, протягом дня підтримувані Росією бойовики здійснювали обстріли фактично вздовж усієї лінії розмежування.

В угрупованнях «ДНР» і «ЛНР» звинувачують Збройні сили України в обстрілах. Про поранених чи загиблих не повідомляють.

Повідомлення про обстріли надходять попри оголошене чергове перемир’я на Донбасі.

Про припинення вогню на лінії контакту домовлялися вже багато разів, востаннє наразі від 24 червня на час жнив – до 31 серпня. Досі жодного разу режим припинення вогню не втримувався. При цьому сторони щоразу заперечують свою вину в порушеннях і звинувачують у провокаціях іншу сторону.