Сенат США затвердив Крістофера Рея директором ФБР

Сенат США затвердив 1 серпня Крістофера Рея на посаді директора Федерального бюро розслідувань.

Ця посада залишалася вакантною з травня, від часу несподіваного звільнення президентом США Дональдом Трампом колишнього директора ФБР Джеймса Комі. Це рішення є предметом критики з боку тих, хто вважає, що воно було ухвалене для ускладнення розслідування ймовірного російського втручання в американський виборчий процес.

50-річний Крістофер Рей, який раніше працював у міністерстві юстиції, запевнив сенаторів під час слухань, що в разі спроб президента чинити тиск на хід розслідувань, які веде ФБР, він або відмовиться підкоритися цьому тиску, або піде у відставку.

Рей відмовився коментувати на слуханнях перебіг російського розслідування, але висловив підтримку Джеймсу Комі, заявивши, що ФБР не займається «полюванням на відьом», як нарікав свого часу президент Трамп.