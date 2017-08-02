Іран звинувачує США в порушенні ядерної угоди

Іран надіслав до ООН скаргу, в якій звинуватив Сполучені Штати у порушенні положень укладеної в 2015 році ядерної угоди з світовими державами. Про це повідомили 1 серпня іранські інформаційні агентства з посиланням на спікера парламенту Ірану Алі Ларіджані.

Тегеран вважає, що угоду порушують нові санкції, запроваджені Вашингтоном через випробування балістичних ракет та порушення прав людини в Ірані.

Держсекретар США Рекс Тіллерсон заявив 1 серпня, що він виступає на підтримку ядерної угоди і захищає її в дискусіях з президентом Дональдом Трампом, який неодноразово заявляв, що прагне скасування цих домовленостей.

Міністерство фінансів США в липні запровадило санкції щодо шести іранських фірм через їхню роль у розробці балістичних ракет. Це сталося після того, як Тегеран запустив ракету, здатну вивести супутник на орбіту.