Македонія та Болгарія підписали договір про дружбу після років протистояння

Македонія та Болгарія 1 серпня підписали договір про дружбу, намагаючись завершити протистояння, яке тривало багато років. Це має збільшити шанси Македонії на вступ до Євросоюзу.

Напружені відносини Македонії зі східним сусідом стримували зусилля Скоп’є щодо вступу до НАТО та ЄС, хоча дві країни мають тісні релігійні, історичні та мовні зв’язки. Болгарія досі не визнає існування македонської мови, яку вважає діалектом болгарської. І Скопьє, і Софія сподіваються, що новий договір допоможе подолати розбіжності.

Договір про дружбу є «спільним внеском у політичну стабілізацію між двома країнами та в регіоні», вказав прем'єр-міністр Македонії Зоран Заєв у Скоп’є після підписання документів із болгарським прем’єр-міністром Бойко Борисовим, який відвідав сусідню країну з візитом.

У документі Болгарія, яка вже є членом НАТО та ЄС, зобов’язалася підтримувати зусилля Македонії приєднатися до обох союзів. Обидві країни заявили, що вони також поліпшать економічні зв’язки, відмовляться від територіальних претензій та поліпшать ситуацію з правами людини та меншин.